Де Брюйне: «Главное, что «Манчестер Сити» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1). Напомним, английский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира со второго места.

«После удаления нам удалось взять игру под контроль и добиться приемлемого результата. Нам удалось гарантировать участие в плей-офф Лиги чемпионов – это самое главное», – заявил бельгиец.