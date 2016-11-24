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    Де Брюйне: «Главное, что «Манчестер Сити» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1). Напомним, английский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира со второго места.

    «После удаления нам удалось взять игру под контроль и добиться приемлемого результата. Нам удалось гарантировать участие в плей-офф Лиги чемпионов – это самое главное», – заявил бельгиец.

    Источник: BBC

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    24.11.2016 01:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 ноября 2016, 12:45

      удалось та удалось, но мне кажется следующий раунд будет последним для МС в этой лиге чемпионов.

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