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    Полоз: «Футболисты «Баварии» такие же люди, как и все»

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). По словам футболиста, на такую команду, как мюнхенцы, не требуется дополнительного настроя.

    «Хочу в первую очередь поздравить «Ростов» с исторической победой. Спасибо огромное болельщикам, которые в такой холод пришли. Футболисты «Баварии» такие же люди, как и все. На такую топ-команду как «Бавария» настрой в принципе не нужен. Главное – точно знать, что ты будешь делать на поле. Отсюда и результат. На данный момент такие клубы, как «Бавария», можно обыгрывать только за счет командных действий», – сказал Полоз.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2016 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 24 ноября 2016, 09:36

      Спасибо Дима за подарок!!!

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