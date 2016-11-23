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    В Испании хотят отстранить Неймара от футбола и посадить его вместе с отцом в тюрьму на пять лет

    Испанский суд возобновил расследование в отношении нападающего «Барселоны» Неймара, который подозревается в коррупции и мошенничестве.

    Бразильская инвестиционная компания DIS требует, чтобы форвард, его отец, бывший и нынешний президенты каталонского клуба Сандро Росель и Хосе Бартомеу, а также экс-президент «Сантоса» Одило Родригес были приговорены к пяти годам тюремного заключения и были отстранены от футбола, так как все они сознательно пошли на обман компании при переходе игрока.

    В DIS заявляют, что они должны были получить 40% от суммы, которую «Барселона» заплатила «Сантосу» за трансфер Неймара, но им досталось только 17,1 миллионов евро, хотя каталонцы заплатили за нападающего 83,3 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 17:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 26 ноября 2016, 10:36

      Утка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 25 ноября 2016, 12:16

      Мощные заголовки - ваш конёк...
      Кто в ИСПАНИИ ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ Неймара с отцом в тюрьму?
      Или "Бразильская инвестиционная компания DIS" - это "В Испании"?
      Приехали туда 3 человека и ХОТЯТ..
      Ну ноют бразильцы, что им мало денег отвалили.. Заставили начать расследование. Это вообще не соответствует тому, что сказано в заголовке.

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 23 ноября 2016, 19:07

      ... и там мафия...

      0
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 23 ноября 2016, 18:47

      Все эти ттцы месев немаров ханыги алкаши

      0
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      Рейтинг: +26

      ftftd 23 ноября 2016, 18:38

      а тем временем в России - Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 23 ноября 2016, 18:31

      да здравствует наш гуманный суд урааааа

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 ноября 2016, 17:47

      Да везде обман и деньги

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 23 ноября 2016, 17:24

      все посадить давно пора)

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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 23 ноября 2016, 17:21

      всех посадить кроме неймара

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 23 ноября 2016, 17:17

      откупятся и никого не посадят 100% инфа

      -1
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