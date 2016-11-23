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    Радич рассчитывает, что «Ростов» покажет хорошую игру против «Баварии»

    Бывший страж ворот «Ростова» Деян Радич будет переживать за российскую команду в предстоящем противостоянии с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов.

    «Вокруг матча «Ростова» с «Баварией» серьезный ажиотаж – все-таки это одна из самых больших и значимых игр для донского клуба за последние годы. Этого противостояния ждут не только футболисты и тренеры, но и весь город. Я и сам буду очень сильно переживать за «Ростов».

    Уверен, все футболисты ростовчан запредельно мотивированы, и надеюсь, им удастся показать хорошую игру, несмотря на силу грозного соперника. Если «Ростов» добьется успеха в игре с «Баварией», этот матч будут помнить долгие годы.

    Не стоит ждать такого же развития событий, как в первом матче этих команд в Мюнхене. Это будет совсем другая игра, в которой не стоит ждать большого количества голов.

    Конечно, «Ростову» будет легче из-за отсутствия в составе мюнхенцев Арьена Роббена, Артуро Видаля, Хави Мартинеса, Кингсли Комана и Мануэля Нойера. Но все-таки «Бавария» – это не команда одного или двух футболистов, там достаточно сильных игроков. Но и в «Ростове» есть талантливые ребята, которые уже хорошо проявили себя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Те же Дмитрий Полоз и Сердар Азмун могут реализовать свои моменты, которые, не сомневаюсь, у них будут», – считает Радич.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» – «Бавария» состоится среду, 23 ноября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    23.11.2016 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 ноября 2016, 11:29

      Верю в РСМ! Надо хорошенько постараться. Удачи!

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