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    Прийович: «Дубль в ворота «Боруссии» – один из важнейших в карьере»

    Нападающий «Легии» Александар Прийович, который стал автором дубля в ворота «Боруссии» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, признался, что теперь его команда настроена побороться за выход в Лигу Европы.

    «Игра получилась очень тяжелой. Она была сложнее, чем в Варшаве. Но мы, по крайней мере, смогли ответить на их мячи четыре раза.

    «Боруссия» является одной из лучших команд Европы, поэтому забить четыре гола у нее в гостях – уже достижение. Мой дубль – один из важнейших в карьере.

    У нас есть шанс попасть в Лигу Европы. Для этого нужно обыгрывать «Спортинг». Все в наших руках», – сказал Прийович.

    Матч пятого тура группового этапа «Боруссия» – «Легия» завершился со счетом 8:4.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2016 07:20
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