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    Шмидт: «Возможно, сегодня вечером станет понятно, что набранное в матче с ЦСКА очко очень ценно»

    Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт поделился впечатлениями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1).

    – Сегодня была напряженная игра. В первом тайме мы могли выиграть и с более крупным счетом. Во втором тайме ЦСКА прибавил, но и мы попали в штангу. Очень возможно, что сегодня вечером станет понятно, что это очко очень ценно

    – Вы донесли до игроков важность игры?

    – Да. Я сумел это сделать. Во втором тайме хозяева пошли вперед и переломили игру. Но я все равно считаю, что это был хороший матч.

    – Вы специально делали акцент на ошибках ЦСКА при создании искусственного офсайда?

    – Да. Мы обращали на это внимание. Подобная тактика применяется многими клубами, хотя сегодня нам повезло и мы забили гол со стандарта, – передает слова Шмидта корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Добавим, что после этого матча «Байер» имеет семь очков, на один балл отставая от идущего первым «Монако» и на три опережая «Тоттенхэм». Монегаски и лондонцы сыграют позже сегодня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 22:36
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