Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Футболист «Маккаби» считает матч с «Зенитом» самым важным в Лиге Европы

    Главный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе считает, что его команда все еще не лишилась шансов на продолжение борьбы в весенней части турнира, несмотря на два поражения на групповой стадии.

    «Маккаби» потерпел два поражения в групповом раунде, но все равно сохраняет шансы на выход в следующую стадию. Хорошо иметь такую возможность. По моему мнению, мы этого заслуживаем», – сказал Арвеладзе.

    Также один из игроков тель-авивского клуба, решивший скрыть свое имя, отметил, что встреча пятого тура против «Зенита» является наиболее важной в нынешнем розыгрыше соревнований.

    «Поединок с «Зенитом» – самый важный в нынешнем розыгрыше. Неважно, какую игру мы продемонстрируем, главное не проиграть», – подчеркнул футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2016 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 24 ноября 2016, 10:29

      А почему молодежь не обкатать на Европе - пускай пацаны получат опыт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 23 ноября 2016, 19:56

      Для Зенита игра не решает ничего, для евреев - все. Зачем подвергать риску травмироваться основу Зенита, ведь через 2 дня игра в Краснодаре? Но упрямый старый румын все уже решил и постановил. Рейтинг России в еврокубках для него важнее золотых медалей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 ноября 2016, 14:17

      Пусть молодёжь играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 22 ноября 2016, 11:50

      Удачи Зениту!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11