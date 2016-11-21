«Бавария» в ответ на шапки-ушанки предложила «Ростову» сыграть в национальной немецкой одежде

«Бавария» через свою официальную страницу в Twitter в шутку предложила футболистам «Ростова» провести матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в национальной баварской одежде. Напомним, ранее донской клуб посоветовал мюнхенцам выйти на поле в шапках-ушанках.

«Мы наденем шапки-ушанки, если вы выйдете на поле в этом», – говорится в сообщении «Баварии».

Матч между «Ростовом» и «Баварией» пройдет 23 ноября на стадионе «Олимп-2» и начнется в 20:00 по московскому времени. Напомним, в первой игре мюнхенский клуб разгромил ростовчан со счетом 5:0.