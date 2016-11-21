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    «Ливерпуль» хочет приобрести у «Байера» Брандта

    Нападающий «Байера» Юлиан Брандт вызвал интерес со стороны «Ливерпуля». По информации источника, руководство английского клуба активно следит за 20-летним футболистом, однако не хочет спешить с его приобретением. Вероятнее всего, красные сделают предложение немецкой команде во время летнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость Брандта составляет 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Байер» в Бундеслиге 11 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    21.11.2016 20:25
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