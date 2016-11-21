«Ростов» – «Баварии»: «В шапках-ушанках вам будет играть теплее»

«Ростов» отреагировал на запрос «Баварии» по поводу погоды в городе не без доли иронии. Пресс-служба мюнхенцев поинтересовалась у своих российских коллег относительно температуры в Ростове-на-Дону, где командам предстоит провести в среду поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. В частности, представителей «Баварии» интересовало, не будет ли холодно нападающему Томасу Мюллеру, если он предпочтет обычные шорты более длинным. На что последовал ответ: «Будет теплее в «ушанках».

Встреча «Ростов» – «Бавария» пройдет 23 ноября в 20:00 по московскому времени.