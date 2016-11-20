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    Снейдер: «Я отдал «Интеру» сердце, но моя мечта – играть за «Милан»

    Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер заявил, что мечтает вернуться в Серию А и выступать за «Милан». Напомним, 32-летний голландец уже играл в чемпионате Италии в составе другого миланского клуба – «Интера».

    «В «Интере» я оставил всего себя, отдал клубу своей сердце. Но мой уход оттуда получился не совсем гладким. Не думаю, что я вернусь в «Интер», так как покинул команду после ссоры. С детства моей мечтой был «Милан». Я стар, но если бы мог вернуться в Серию А, то хотел бы до конца карьеры выступать за эту команду», – сказал Снейдер.

    Источник: Football Italia

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    20.11.2016 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 11 декабря 2016, 06:33

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