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    Давид Вилья может перейти в хихонский «Спортинг»

    Форвард «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья может вернуться в Испанию. К футболисту проявляет интерес хихонский «Спортинг». Клуб хочет привлечь 34-летнего нападающего в качестве арендованного игрока. Предполагается, что Вилья пробудет в «Спортинге» до марта 2017 года, когда в МЛС начнется новый сезон. При таком варианте футболист потенциально может провести в Примере девять матчей, сообщает La Nueva España.

    Вилья в прошедшем сезоне сыграл в чемпионате МЛС 35 матчей, в которых забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 22 ноября 2016, 12:51

      Давай в спартак в аренду

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