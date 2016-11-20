Тухель: «Выходя на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать уйти без фингала»

«Бавария» 5 - 1 «Боруссия»
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«Боруссия» 1 - 0 «Бавария»
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Привыкайте, нас ждет весёлая трехлетка
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 11-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:0).
«Если ты выходишь на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать, что покинешь его без фингала – пропущенного гола.
Их нужно остановить. Таков был наш девиз. Не имеет значения, что произойдет, насколько нам будет тяжело – мы должны остановить их. Никогда не сдаваться, всегда оставаться отважными и продолжать защищаться.
Мы позволили им создать пару полумоментов, но по-настоящему хороших шансов забить у них не было. Вот почему это была топ-игра с нашей стороны», – сказал Тухель.