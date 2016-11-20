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    Тухель: «Выходя на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать уйти без фингала»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 11-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:0).

    «Если ты выходишь на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать, что покинешь его без фингала – пропущенного гола.

    Их нужно остановить. Таков был наш девиз. Не имеет значения, что произойдет, насколько нам будет тяжело – мы должны остановить их. Никогда не сдаваться, всегда оставаться отважными и продолжать защищаться.

    Мы позволили им создать пару полумоментов, но по-настоящему хороших шансов забить у них не было. Вот почему это была топ-игра с нашей стороны», – сказал Тухель.

    Источник: Goal.com

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    20.11.2016 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 20 ноября 2016, 09:58

      «Бавария» 5 - 1 «Боруссия»

      Гвардиола: "Нам есть что улучшать в нашей игре".

      «Боруссия» 1 - 0 «Бавария»

      Анчелотти: "Я доволен нашей игрой".

      Привыкайте, нас ждет весёлая трехлетка

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 ноября 2016, 08:27

      Больше всего радовался такому результату Лейпциг

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 20 ноября 2016, 02:21

      Мое скромное мнение, что Анчелотти, Гвардиола и т.д. не тренеры для такой немецкой машины. Они хорошие тренеры, но стиль не тот. Думаю нужен хороший классический немецкий тренер, каковым является Юпп Хайнкес, который выстроил немецкую машину так, что она давила всех.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Алексей1988 20 ноября 2016, 11:03

      По Гвардиоле согласен ... Но все же верится , что при Анчелотти игра станет более мощной ... Всему нужно время .... Молодых талантливых немецких тренеров конечно много , но многих ли из них можно назвать классическими ? Так что такого как Хайнкес найти ой как нелегко ... Да и Хайнкес в свое время продолжил идей предшественника - Ван Гала , а в данном случае из тики-таки трудно слепить с большой буквы - Немецкую машину

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