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    Яя Туре: «Если честно, я просто хотел помочь команде»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), в котором он забил оба гола своей команды.

    «Мы знаем, что иногда ради победы нужно бороться, и сегодня было тяжело. «Кристал Пэлас» находится в тяжелом положении, они хотели хорошо сыграть перед своей публикой. Я действительно рад за наших парней.

    Если честно, я просто хотел помочь команде. «Сити» всегда участвует в чемпионской гонке, и мы продолжим бороться. Возможно, это будет, как в 2014 году. Борьба будет идти до конца, но у нас есть качественные игроки, которые могут забить в любой момент», – сказал Туре.

    Напомним, это был первый для Туре матч в нынешнем сезоне АПЛ.

    Источник: BBC

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    19.11.2016 20:16
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