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    Примера. «Барселона» в большинстве не сумела обыграть «Малагу»

    В матче 12-го тура Примеры «Барселона» у себя дома не сумела обыграть «Малагу» и свела дело к ничейному исходу – 0:0. Отметим, что половину второго тайма каталонский клуб провел в большинстве. Кроме того, в данной встрече не смог принять участие лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

    Таким образом, «Барселона» упустили возможность возглавить турнирную таблицу и с 26-ю очками занимают вторую строчку. В активе «Малаги» – 16 баллов и 10-е место.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Барселона – Малага – 0:0

    Удаления: нет – Льоренте, 68; Карлос, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 20:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 ноября 2016, 00:21

      петушня

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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 19 ноября 2016, 21:21

      лохи

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ari-_uri_94 19 ноября 2016, 21:43

      Ты про челси?

      0
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 > de bruyne 10 декабря 2016, 18:50

      да пошел ты.... мы на первом месте

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 ноября 2016, 20:30

      Судья браво.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 19 ноября 2016, 20:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПОЗОРИЩЕЕЕЕЕ!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Parham 19 ноября 2016, 20:29

      Ты матч то смотрел?

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Тraumtanzеr 19 ноября 2016, 20:58

      ЕСТЕСТВЕННООО!!!!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Тraumtanzеr 19 ноября 2016, 20:59

      ТЫ ХОЧЕШЬ ВСЁ СВОЛИТЬ НА СТЕНКУ ИЛИ АВТОБУС???
      А ГДЕ ТВОЯ ТЕХНИКА???

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Тraumtanzеr 19 ноября 2016, 21:02

      После таких признаний "Бускетс заявил, что «Барселона» в матче с «Малагой» упустила тысячу и одну попытку забить"
      ТЫ БУДЕШЬ ПРОДОЛЖАТЬ СВАЛИВАТЬ НА СУДЕЙ и т.д., НО НИ КОГДА НЕ ОБВИНИШЬ СЕБЯ???
      ПРости- но не признавать свою вину - это бабство!!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Parham 20 ноября 2016, 03:11

      Нечего даже с тобой обсуждать, неадекват.Матч ты не видел.Собирай учебники.

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Тraumtanzеr 20 ноября 2016, 07:34

      А ты труслывый, тоже неадекват( возьми учебник и сравни составы Малаги и Барсы, сравни их ЗП, достижения) и неадекват винит всех - кроме себя!!

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 19 ноября 2016, 20:21

      Тузов не было,а лобзики напрячься не сумели.

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