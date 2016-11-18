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    Агент Милевского заявил, что киевское «Динамо» задолжало игроку более миллиона долларов

    Агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего «Тосно» Артема Милевского, заявил, что бывший клуб форварда киевское «Динамо» имеет перед игроком задолженность по зарплате. По словам Панкова, футболист уже обратился в соответствующие инстанции.

    «Всплыла информация о том, что Артем подал иск против «Динамо» по задолженности по зарплате. Это правда. Только указана немного некорректная сумма. Она – меньше, в районе 1 миллиона 200 тысяч долларов (ранее сообщалось о 1,4 млн долларов). «Динамо» действительно задолжало ему эти деньги. После того, как он ушел из клуба, сумма не была выплачена. Милевский длительное время ждал и рассчитывал на то, что эти деньги ему выплатят. Но от «Динамо» не поступило никаких предложений по этому вопросу. Поэтому Артем нанял юриста.

    Уже состоялось два заседания КДК. На третьем заседании заслушают и Артема, и основных представителей «Динамо». На предварительных слушаниях присутствовали только юристы клуба, а сейчас, возможно, состоится встреча Милевского с президентом «Динамо». Конечно, Артем готов общаться и искать какие-то компромиссы. Но его позиция заключается в том, чтобы все-таки получить заработанные в «Динамо» деньги», – цитирует представителя Милевского «Футбол 24».

    31-летний футболист выступал за «Динамо» с 2002 по 2013 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 00:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 ноября 2016, 08:27

      Тосно прикинуло..
      И купило четыре Баляйкина..

      В лизинг..

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 ноября 2016, 06:39

      Походу Миля все деньги уже просадил, жить не на что

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 ноября 2016, 00:34

      Не отдадут ....... в хохляндии мораторий на выплату долгов , к тому же Миля в России .....

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      Рейтинг: +57

      Ailend > VikNMar 18 ноября 2016, 03:35

      Та чушь, там та и долго нет. Вспомнить сколько ему Суркис штрафов выписал.. За его выходки в Динамо..

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