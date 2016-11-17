Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Канделаки заявила, что письмо о стоп-списке слов адресовалось не комментаторам

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала об опубликованном в сентябре стоп-листе слов. Отметим, что редакция телеканала создала специальный список слов, которые запрещены для использования в эфире.

    «Ситуация была передернута. Письмо адресовалось не комментаторам, а продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира. Посыл письма был в том, что ведущим нужно обратить внимание на использование спортивной терминологии. Почему? Потому что программу, например, «Все на Матч!» утром, днем и вечером смотрят люди, которые могут не знать спортивной терминологии!

    Ведущие должны отличаться образным и цветистым русским языком, понятным любому телезрителю любого возраста из любого региона нашей страны, учитывая федеральный охват «Матч ТВ». Работа комментатора может допускать профессиональный жаргон, хотя словосочетания «валидольный матч», например, все же лучше избегать», – сказала Канделаки.

    Источник: Новая газета

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2016 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 18 ноября 2016, 12:22

      Комментаторы просто не воспитаны, не знают Русского языка, как поставить ударение в том или ином слове. Когда слушаешь их речь, понимаешь, что это троешники в школе. Кривляются в эфире и смеются , как клоуны. Многие болельщики уже поняли о низком уровне профессионализма и осведомленности данного канала. Когда начинается треп и болтовня надо срочно переключать телевизор на другой канал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 17 ноября 2016, 23:21

      Словосочетание «валидольный матч», которое она неудачно привела в пример, будет понятно любому человеку, если он знает, что такое валидол. Это не какая-то терминология, которую нельзя понять остальным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 ноября 2016, 23:14

      Ну раз оправдывается, значит письмо писала комментаторам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 17 ноября 2016, 22:53

      Дура. Полная.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11