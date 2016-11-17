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    Во время предпродажи на Кубок конфедераций реализовано более 48 тысяч билетов

    В ходе предварительной продажи для держателей карт Visa было продано 48 504 билета на матчи Кубка конфедераций, который состоится в 2017 году в России.

    Отмечается, что 95 процентов билетов приобрели болельщики из России, оставшиеся – из Чили, Германии, США, Мексики, Англии, Испании, Бразилии, Франции и Австралии.

    На данный момент наибольшей популярностью пользуются финал турнира, матч за третье место, матч открытия, а также групповые матчи, которые состоятся в Москве. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: ФИФА

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    17.11.2016 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      barbardir 18 ноября 2016, 13:21

      Пиздят. Матчи сборной России пользуются наибольшей популярностью, а уже затем, конечно, финал, матч за третье и игры на Стадионе "Спартак"

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      Рейтинг: +439

      sold93 17 ноября 2016, 23:02

      продают билеты на несуществующий стадион? оригинально

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