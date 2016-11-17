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    Витсель считает, что «Зенит» стал сильнее в командой игре

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что после перехода в команду из Санкт-Петербурга ему было очень непросто адаптироваться к российским реалиям. Также бельгиец отметил усиление командой игры питерского клуба.

    «Сначала в «Зените» мне было очень непросто, но я всегда знал, что Санкт-Петербург – замечательный город. Переезд из Лиссабона, где почти всегда стоит теплая погода, контрастировал с северной столицей России. Летом здесь хороший климат, а вот зимой температура иногда достигает 20 градусов ниже нуля. Это до сих пор непривычно.

    «Зенит» – команда, которая каждый год должна играть в Лиге чемпионов. Однако в прошлом году наши результаты в чемпионате России были не достаточно хороши. На сей раз команда старается выступить гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, где мы не сумели преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги Европы, проиграв «Севилье». Считаю, что мы заслуживали большего.

    Сейчас наша главная цель состоит в том, чтобы вернуть себе титул чемпиона России. Кроме того, мы хотим стать обладателями Кубка страны и добраться как минимум до полуфинала Лиги Европы. У нас достаточно сильная команда, чтобы добиться успеха на европейской арене. Летом «Зенит» покинули несколько лидеров, в числе которых – Халк. Порой бразилец в одиночку добывал для команды результат. Однако я считаю, что во многом мы стали сильнее, потому что в «Зените» улучшилась командная игра. Раньше многое зависело от одного-двух футболистов», – сказал хавбек.

    Источник: УЕФА

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    17.11.2016 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 17 ноября 2016, 22:52

      чё он употреблял когда интервью давал***?????

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ТОПТЫГИН 18 ноября 2016, 10:04

      У Еременко попросил, тот ему и отсыпал =)

      0
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 17 ноября 2016, 20:33

      а разве не вылетели из кубка страны?

      0
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