Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Скаут «Хоффенхайма» нашел Фирмино через Football Manager

    Лутц Пфанненштиль рассказал, как он в свое время нашел для «Хоффенхайма» нападающего Роберто Фирмино. По словам скаута, он натолкнулся на бразильского футболиста в компьютерной игре Football Manager.

    «Да, я со своим коллегой нашел Фирмино в этой игре. Тогда он обошелся клубу в 3,5 миллиона фунтов. Многие полагают, что в случае, когда покупается юный бразилец, то должен сразу проявить себя. А в итоге Фирмино затем был продан за 42 миллиона евро. Думаю, мы не ошиблись и провели удачную скаутскую работу», – заявил Пфанненштиль.

    Фирмино, выступающий в «Ливерпуле», в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2016 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 ноября 2016, 05:06

      В фифе в свое время и бейл и погба и тд так же раскачивались когда они еще небыли звездами надо скаутамчаще играть глядишь еще звезд найдут ))) хотя в14 фифе в одной карьере у меня погба так и не раскачался тк получал мало времени а вв другой до 90 раскачал когда был в основе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 17 ноября 2016, 14:30

      не удивлен...тоже начинал с ФМ 2010 и в этой игре раньше о звездах узнать можно))хороший помощник для менеджера)одно время даже казалось что Шахтер тоже по этой игре талантов находит)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11