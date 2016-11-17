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    Невилл: «Оставьте Моуринью в покое»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл уверен, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью еще не показал себя во всей красе в клубе из Манчестера.

    «Я думаю, что мы рано оцениваем работу Жозе. Вы слышите эти смехотворные фразы: «Жозе утратил свою магию». Он выиграл чемпионат 18 месяцев назад, это один из самых успешных тренеров мира, и, по тренерским меркам, он все еще молод.

    Если «МЮ» сможет победить в четырех ближайших матчах, Жозе снова будут называть гением. Просто оставьте его в покое и дайте заниматься своим делом — пусть приносит результат. Думаю, что сейчас ему это не удается. Очевидно, добиться успеха будет непросто. Явно сложнее, чем думал Моуринью», — сказал Невилл.

    Источник: Skysports

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    17.11.2016 06:55
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