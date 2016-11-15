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    Оздоев: «Вместо легионера пусть лучше играет россиянин, который будет в пять раз дешевле»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев подчеркнул, что не стоит отказываться в РФПЛ от лимита на легионеров. По словам игрока, на поле должны выходить только те иностранцы, которые на голову сильнее российских футболистов.

    «Лимит не то что бы помогает выигрывать конкуренцию у остальных. Его не последние люди ввели. Без лимита непонятно что вообще начнется. Вот еще все говорят, что у нас ограничения, а в мире все свободно. Это неправда. Там разрешено только трем ребятам не из ЕС на поле находиться. В европейском чемпионате могут играть французы, поляки, немцы и кто угодно еще, но не русские. Да и у нас тоже из равных по уровню футболистов выбирают легионера.

    По-моему, иностранец должен быть на голову сильнее. Лучше пусть играет россиянин, но он будет в пять раз дешевле, да еще и биться будет в два раза отчаяннее», – сказал Оздоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2016 09:42
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 15 ноября 2016, 17:30

      определяющие слова "биться","лучше",про "дешевле" сейчас даже не стоит рассуждать,к нам как в Катар зарабатывать едут.а если игрок думает раз у него российский паспорт в кармане,а значит должны быть и миллионы-то нахуй такого игрока,пусть дворы метёт.в Еропе за те деньги ,что у нас пешеходы по полю ходят,пашут и пашут....и что не мало важно -прогрессируют и соответственно их доходы растут

      -2
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      Рейтинг: +16

      гриффон 15 ноября 2016, 15:58

      честно я бы лимит ещё больше ужесточил но дело в том представьте отменят лимит я не думаю что болельщики адеквалы будут в восторге если на поле их команды выдут 11 условных джонов

      1
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      Рейтинг: +79

      Giletka > гриффон 15 ноября 2016, 18:03

      С лимитом такая фигня, что сейчас его худший вариант.


      В идеале его быть не должно, а местные ребята на равных условиях должны выигрывать конкуренцию.


      Но если создавать было лимит, то делать его максимально жестким, не 6/5, а 8/3 ну или 11/0 =), тогда конкуренция между русскими была бы на большем кол-ве позиций.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > гриффон 15 ноября 2016, 18:06

      было такое в 2005, кажется. В составе Динамо против фк Москва в старте вышло 11 легионеров и проиграли тот матч, 1:2, по-моему. Тогда и начались разговоры о лимите.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 ноября 2016, 15:38

      Вам блять за паспорт миллиарды платят, когда вы и на сотку не работаете, суки вы тупорылые,отмена лимита по вам всем плачет.

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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 15 ноября 2016, 15:20

      Биться отчаянно это вообще не про нас! Смотря на наших жопоногих понимаешь что титулов нам не видать лет 500 как минимум

      -2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 14:25

      В пять раз дешевле только Алтанхуяг из монголшуданшипа!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ROSTOV SUPER 2 декабря 2016, 15:58

      Если ты хочешь продолжить минусикать в свой карман, то я решительно осуждаю такой мелкий самомазохизм, но естественно, запретить не могу!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ROSTOV SUPER 2 декабря 2016, 17:22

      Аналогично!!!Абсолютно правильное отношение к игровым проявлениям. Только вот к людоедам я не ходок . Видишь ли,любезный, мне больше нравится бывать в Европе. Десятого февраля мы с женой уже должны быть в Венето, потому как на 11 февраля в следующем году запланировано открытие ежегодного "Венецианского карнавала". Затем берега Роны... А дальше мы ещё не заглядывали. Что касается минусов и плюсов , то это конечно-же не более чем игра...
      Патайя-Патайя денег было до х..я
      Патайя-Патайя их не стало ни х..я ( шутка)

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ROSTOV SUPER 2 декабря 2016, 17:45

      И вам удачи!!! Что верно, то верно, запашок там ни к чёрту, но у меня всегда с собой есть лекарство от всех бед...За-то какие маски! Какие костюмы! Да и сама обстановка!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 ноября 2016, 14:19

      Было бы так, мы бы молчали... на деле то всё наоборот: Вы и дороже и неотчаянные ни капли!!!

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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 ноября 2016, 12:34

      оздоевые,кокорины,где они теперь,которые подавали надежду,бегают за паспорт,зная что лимит им гарантирует место в составе,от сюда и игра сборной,короче всем выгоден лимит,кроме футбола

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 15 ноября 2016, 12:04

      Уже оскомину набили этим лимитом.Развели такой шум вокруг полумеры,которая ничего не определяет,по сути.Повторюсь в миллионный раз,не нравится отношение футболиста к делу - не платите ему такую зарплату, а если игрок думает,что лимит гарантирует ему место на поле - посадите этого игрока на лавку,а на его место поставьте игрока из молодёжки, делов-то. Ну а гражданам,рассуждающим о "здоровой конкуренции", скажу тоже в миллионный раз - вот был в Зените 4 года Халк, которого НИКТО и НИКОГДА не смог бы вытеснить,как бы плохо Халк не играл.Или Витселя того-же.А потому что за них двоих 100 миллионов уплачено,а платившему как то не интересно было смотреть на то,как их детища на лавке сидят,и плевать на игру команды.Вы рассуждаете,что лимит порождает привилегированное сословие "паспортистов"?Так даже при этом же клятом лимите,в Зените было такое же сословие,только для легов,и находились они на куда более высоком положении,чем наши "паспортисты".Помогло это Зениту?Я четыре года смотрел на эту фигню и могу с уверенностью сказать - НЕТ.И это при лимите и 5+6,и 4+7, а теперь представьте,если лимит отменить,то что тогда будет?

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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 15 ноября 2016, 11:26

      Россиянин скорее в 5 раз дороже, а по качествам в 5 раз хуже

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 15 ноября 2016, 11:21

      Россиянин,который дешевле в пять раз это анекдот... Пока тот же вернблум гораздо дешевле тарасова ну и т.д.

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