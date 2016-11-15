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    Руководство «Боруссии» Д выразило удовлетворение работой Тухеля

    Руководство дортмундской «Боруссии» в лице президента Райнхарда Раубалла выразило полное удовлетворение работой главного тренера Томаса Тухеля.

    «Тухель проводит прекрасную работу. Нам нравится его креативность в разработке новых форм игры. Удивительно то, как он постоянно находит новых качественных игроков для той или иной позиции. Пример с Рафаэлем Геррейру в данном случае очень показателен. Также мне импонирует его умение перевернуть игру за счет своих решений по ходу матчей», – сказал Раубалл.

    Источник: Kicker.de

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    15.11.2016 09:20
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