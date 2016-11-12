Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить Ракитича свободным агентом

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью надеется, что следующим летом сможет подписать хорвата на правах свободного агента, так как именно в то время истечет его действующее соглашение с сине-гранатовыми.

    В настоящее время остается неясным, продлит ли 28-летний футболист контракт с каталонским клубом.

    В текущем сезоне Ракитич принял участие в 15-ти встречах, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 ноября 2016, 21:16

      да пожалуйста, только лет через 2-3! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 12 ноября 2016, 18:09

      Жозе Моуринью надеется, что следующим летом сможет подписать хорвата на правах свободного агента
      МЮ может и подпишет конечно,хотя игроки такого уровня бесплатно по клубам не катаются,а вот будет ли Маур следующим летом в МЮ огромный вопросс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11

      Мохнатый 12 ноября 2016, 18:08

      У него контракт до лета 19 года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 ноября 2016, 14:50

      Пусть дальше надеется. О планах самой Барселоны все всегда узнают в последний момент. А за бесплатно качественного игрока многие всегда хотят, не один Моур такой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 12 ноября 2016, 14:23

      Барса хочет его оставить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 12 ноября 2016, 14:18

      Да лучше в МЮ играть, чем в Барсе раз через раз выходить на поле...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Алексей1988 12 ноября 2016, 15:18

      Лучше стабильно играет важных матчах и трофеи выиграет... мю что? За пятое место бороться?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Inqr > Алексей1988 12 ноября 2016, 17:58

      Он игрок основного состава и играет в ЛЧ. А в МЮ он будет сидеть на скамейке и бороться за выход в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 ноября 2016, 14:14

      последней умирает надежда....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11