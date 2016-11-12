Отбор на ЧМ-2018. Сборная Франции одержала волевую победу над Швецией

В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Франции со счетом 2:1 переиграла команду Швеции, сумев отыграться после гола Эмиля Форсберга благодаря точным ударам Поля Погба и Димитри Пайет.

Таким образом, французы набрали десять очков и вышли на чистое первое место в группе, оторвавшись от оставшихся вторыми шведов на три балла.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа A. 4-й тур

Франция – Швеция – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Форсберг, 54; 1:1 – Погба, 57; 2:1 – Пайет, 65.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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