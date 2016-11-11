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    «Днепр» может лишиться девяти очков из-за долгов

    «Днепр» может быть наказан за задолженность перед тренерским штабом Хуанде Рамоса, который возглавлял команду с 2010 по 2014 годы, сообщает телеканал «Футбол 1». Команда может потерять девять очков в турнирной таблице в случае, если долг не будет погашен до 25 ноября.

    Напомним, что «Днепр» уже получал подобное наказание, но в виде лишения шести очков, после чего опустился на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. Предыдущее наказание «Днепр» получил за долг перед агентом Хуанде Рамоса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 10:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 ноября 2016, 16:28

      не пойму, как своё детище Коломойский позволил опустить самое что называют "Дно". Это не мыслемо.Милионы болельщиков унывают, а ему лижбы что... Обидно.. досадно...

      0
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 11 ноября 2016, 15:46

      Правильно. Все укрокоманды - нацисты.

      -1
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      Рейтинг: +14

      Просто игра > За Московский ЦСКА 12 ноября 2016, 14:16

      Ты типа сейчас надеешься, что кто-то прибежит будет обзывать тебя рашистом, Путина, твою семью и вообще русский народ разными словами?

      Провокатор!

      0
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > Просто игра 18 ноября 2016, 08:27

      А когда некто Коноплянка пишет на обивке самолета "слава украине" он не провокатор?

      0
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      Рейтинг: +14

      Просто игра > За Московский ЦСКА 18 ноября 2016, 16:39

      ??? Он же не обозвал твою родину, мать, семью и того же Путина. Нет? Нет. И тем более смерть москалям, кацап и т.д.
      О чтит свою родину.
      И те слова, не обязательно должны быть и расцениваться как провокация!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 ноября 2016, 13:41

      жалко такой клуб

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      Рейтинг: +103

      Серго24 11 ноября 2016, 12:09

      чо за бред долг и очки в турнирной таблице...это как

      2
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      Рейтинг: +439

      sold93 > Серго24 11 ноября 2016, 12:15

      клуб убить надо

      -2
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