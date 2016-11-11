Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бауса: «Второй мяч стал для Аргентины тяжелым ударом»

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса призвал своих футболистов и фанатов команды не падать духом после поражения в выездном матче со сборной Бразилии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

    «Мы не падаем духом. Все понимают, что выход в финальную стадию чемпионата мира зависит от нас самих. Впереди еще много матчей.

    Бразилия использовала скоростные качества своих игроков для создания моментов у наших ворот. Наш план состоял в том, чтобы навязать сопернику борьбу в середине поля, и это нам удавалось неплохо. Но одна ошибка стоила нам первого гола, а самым тяжелым ударом для нас оказался второй мяч», – приводит слова Баусы Ole.

    Матч Бразилия – Аргентина закончился со счетом 3:0. После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2016 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11