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    Коплин: «Канделаки и Билан не хотели идти на компромисс с другими сотрудниками «Матч ТВ»

    Бывший продюсер спортивных трансляций «Матч ТВ» Чарльз Коплин рассказал о том, как ему работалось на телеканале. Напомним, что Коплин работал на «Матч ТВ» с июля 2015 года по февраль 2016.

    «Когда я согласился работать на «Матч ТВ», Канделаки и Билан еще не наняли. Ушел с канала я по нескольким причинам. Я не чувствовал, что мог приносить пользу без борьбы. Кроме того, не хотелось быть связанным с продуктом, который русские, которых я уважаю, не считают очень хорошим. Еще мне не давали разрешение на работу в России, юрист говорил, что это рискованно. А когда Александр Вронский покинул «Матч ТВ» и не удавалось наладить связь с новым генеральным директором, я понял, что пора уйти.

    Если в будущем менеджмент сменится, я задумаюсь о возвращении. Потому что я все еще верю, что «Матч ТВ» может достичь успеха. Рабочие совещания меня расстраивали. Была внутренняя борьба между группами сотрудников, это вносило непродуктивность в общий процесс.

    У Канделаки и Билан было четкое ощущение, что необходимо сделать, и они не хотели идти на компромисс. Остальные были разочарованы их агрессивным подходом. Я бы сказал, что женщины взяли все под свой контроль.

    Думаю, Билан и Канделаки считали, что человек, не живущий в России, не может понять местную культуру, что нужно быть русским, чтобы быть эффективным. Билан вообще была единственной, кто не говорил по-английски, она настаивала на том, чтобы встречи проходили на русском. Когда меня принимали на работу, то говорили, что английский не будет проблемой. Так что мне было сложнее работать эффективно», – отметил Коплин.

    Источник: Sports.ru

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    10.11.2016 10:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +423

      Drapik 10 ноября 2016, 14:35

      говновойны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 10 ноября 2016, 13:07

      Кстати, да, странно, что Стогниенко уже не видно на матч тв, вроде он их формат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      kvm 10 ноября 2016, 12:48

      Билан вообще была единственной, кто не говорил по-английски, она настаивала...
      Билан - девочка?

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 10 ноября 2016, 11:58

      КОТЛИН: «Канделаки и Билан не хотели идти на компромисс с другими сотрудниками «Матч ТВ»))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25029

      bset 10 ноября 2016, 11:50

      Человек не знает языка и заставляет свои коллег из-за этого страдать. Она бы еще математику в школе не учила и запрещала всем использовать цифры. Бред

      4
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба 10 ноября 2016, 11:19

      гнать этих канделак

      5
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