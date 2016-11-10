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    Степаненко: «Я бы хотел поменять чемпионат, но не хотел бы менять клуб»

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признал, что ему хотелось бы попробовать свои силы в другом чемпионате.

    «У каждого футболиста есть обязательства перед клубом и если бы каждый делал то, что хотел – то была бы анархия. Если есть контракт, то ты должен его отрабатывать. Если у каких-то игроков «Шахтера» были предложения – значит, они не удовлетворяли амбиции клуба или не соответствовали уровню того или иного футболиста. Если бы эти предложения были такого масштаба, как у Виллиана, Фернандиньо или Тейшейры, то никто бы не держал этих игроков, потому что все понимают, что сейчас за вырученные от трансфера деньги можно год содержать футбольный клуб.

    Во-вторых, почему если Тайсон хочет играть в сборной Бразилии, он не должен выходить играть за «Шахтер» с горящими глазами? Он должен выходить и доказывать себе и тренерам, что он достоин вызова в сборную или играть в другом чемпионате.

    Что касается меня, то я бы хотел поменять чемпионат, но не хотел бы менять клуб. Если бы «Шахтер» играл, к примеру, в чемпионате Германии, я бы никогда отсюда не ушел. Это моя позиция, но я понимаю, что есть контракт и я его всегда буду отрабатывать, вне зависимости от того, будут предложения из-за границы или нет», – сказал Степаненко.

    Источник: sport.ua

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    10.11.2016 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 ноября 2016, 10:46

      Шахтер Рур

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 10 ноября 2016, 16:11

      ага щас.. Предложений из топ чемпионатов нет просто напросто.. Знаем мы таких. Как только так сразу.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 ноября 2016, 08:06

      Норм ответил..
      И вашим и нашим)

      1
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