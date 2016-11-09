Моуринью намерен провести расследование причин высокого уровня травматичности игроков команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью крайне недоволен большим количеством травмированных в команде. Специалист намерен провести собственное расследование, почему сложилась такая ситуация в клубе.

Манкунианцы в течение сезона уже оставались без некоторых игроков, потенциально являющиеся лидерами коллектива. В частности, в лазарете уже успели побывать Уэйн Руни, Генрих Мхитарян, Люк Шоу и еще ряд футболистов.