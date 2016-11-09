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    Моуринью намерен провести расследование причин высокого уровня травматичности игроков команды

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью крайне недоволен большим количеством травмированных в команде. Специалист намерен провести собственное расследование, почему сложилась такая ситуация в клубе.

    Манкунианцы в течение сезона уже оставались без некоторых игроков, потенциально являющиеся лидерами коллектива. В частности, в лазарете уже успели побывать Уэйн Руни, Генрих Мхитарян, Люк Шоу и еще ряд футболистов.

    Источник: Tribalfootball

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    09.11.2016 15:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 10 ноября 2016, 19:08

      Да тут без вариантов: уволить весь медперсонал, физиотерапевтов, масажистов...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 ноября 2016, 21:14

      тренировки твои всех в лазарет загонят,как и в челси))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 ноября 2016, 19:31

      Жозе! Да не в этом всё дело... Просто трава неровно подстрижена, мяч недостаточно круглый, да и вообще - победил Трамп, хотя все обещали, что победит Клинтонша... Вот на что нужно списывать неудачи "МЮ"...!

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 9 ноября 2016, 17:23

      ну-ну...

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 9 ноября 2016, 15:59

      обратите внимание на заголовок статьи, редакторы

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Йогурт Мэн 10 ноября 2016, 01:58

      о, исправили. молодцы)

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