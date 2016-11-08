Из нового контракта Неймара исключены бонусы за индивидуальные успехи

Стали известны некоторые финансовые подробности нового контракта нападающего «Барселоны» Неймара.

Сообщается, что после продления соглашения из договора были исключены бонусы за попадание в число претендентов на «Золотой мяч», а также за количество забитых форвардом голов. При этом футболист будет получать дополнительные выплаты за каждый выигранный «Барселоной» титул.

По информации источника, зарплата Неймара по новому контракту составляет 16 миллионов евро в год и может вырасти на сумму до 2,5 миллиона в зависимости от командных достижений.