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    Луис Суарес: «Месси удивляет меня. Проигрывая, он может обыграть троих и забить»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением об игре своего партнера по атаке Лионеля Месси.

    «Он невероятен. Лео ежедневно доказывает, что он лучший. Имея с ним дело, нужно быть готовым к удивительным вещам.

    Меня удивили его амбиции. Он не желает проигрывать никогда, даже в незначительных матчах. Если он проигрывает, то может обыграть троих и забить.

    Некоторые давно его знают. Такие люди очень уважают его, но меня это не удивляет, покольку он очень близок с партнерами, интересуется ими.

    Это невероятная личность», – сказал Суарес.

    Источник: Goal.com

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    08.11.2016 23:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 ноября 2016, 20:48

      первый в мире, второй в Сибири!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 ноября 2016, 07:47

      Легенда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 ноября 2016, 00:07

      Круто!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 ноября 2016, 00:05

      Да

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