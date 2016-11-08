Бабурин: «Современная молодежь играет только ради денег, а мы играли душой»

Месси, Рональдо и др. тоже играют душой?
Думаю за деньги.Но они играют получше наших
Тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин отметил, что для нынешнего молодого поколения игроков на первом месте стоит материальная составляющая. По словам специалиста, в его время в футбол играли душой.
«Чем отличается современная молодежь от молодежи 60-70-х? О, это больная тема. Мы играли душой, а сегодня частенько люди играют деньгами: «Вот я сейчас выбьюсь и что-то заработаю». У нас таких мыслей не было. Когда Лев Иванович Яшин мне сказал, что я еду на сборы с основной командой «Динамо», для меня это был какой-то порыв. Я прибежал домой – я счастливый человек! Сейчас думают: а что я за это получу, а почему этому больше, а этому меньше.
В нас горело желание соревноваться, играть в футбол. Я пришел в школу в десять, а мне сказали, что набор только с одиннадцати. Но у нас был спортивный двор, мы занимались всем, были признаны лучшей спортивной площадкой Москвы 1969 года. Хоккеист Евгений Зимин мне тогда даже говорил: «Может, из тебя вратарь хоккейный получится?» Мы жили не в том достатке, в котором живут сейчас», – сказал Бабурин.