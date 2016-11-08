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    Араухо проведет девять месяцев в тюрьме за вождение авто в нетрезвом состоянии

    Ближайшие девять месяцев своей жизни нападающий «Лас-Пальмаса» Серхио Араухо будет вынужден провести за решеткой. 24-летнего футболиста приговорили к заключению за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

    26 сентября аргентинец был остановлен патрульной службой, после чего ответил отказом не предложение пройти тест на алкоголь. Отмечается, что на суде прокурор настаивал приговорить Араухо к 11-ти месяцам тюрьмы. Кроме того, решением власти форвард лишился на два года водительских прав. В ближайшем времени адвокатами футболиста буден подана апелляция.

    Ы нынешнем розыгрыше Примеры Араухо записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в 10-ти матчах.

    Источник: Marca

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    08.11.2016 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 9 ноября 2016, 00:11

      и это правильно

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