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    Фернандес: «Пока еще чувствую боль в плече»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем состоянии после травмы плечевого сустава, полученной в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (0:3). По словам игрока, игру 13-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2) он провел на уколах.

    «Травму плечевого сустава получил еще в матче с «Монако». Неудачно приземлился на плечо, потом оно сильно болело. Со временем неприятные ощущения нарастали. Сейчас каждый день занимаюсь с физиотерапевтами на базе в Ватутинках. Боль, к сожалению, пока полностью не уходит. На время игры с «Амкаром» врачи постарались сделать все, чтобы я эту боль не ощущал, но уже после матча она снова начала возвращаться.

    Когда смогу вернуться к полноценной работе? Очень надеюсь, что приму участие в следующем официальном матче ЦСКА», – сказал Фернандес.

    Источник: Бобсоккер

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    08.11.2016 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 8 ноября 2016, 14:56

      У Цска какое-то аномальное невезение в плане травм.Здоровья.

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