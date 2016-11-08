Василий Титов: «Динамо» испытывает серьезные финансовые проблемы»

Член совета директоров «Динамо» Василий Титов заявил, что московский клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности, которые, однако, в скором времени должны быть решены.

– Судьбой клуба центральный совет «Динамо» занимается самым плотным образом, перспектив исчезновения с футбольной карты нет. Да, есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены.

– Рассматривается ли вариант банкротства?

– Если кредиторы предъявят нынешние долги к срочному платежу, никуда от банкротства не деться. Но на сегодняшний день никто из кредиторов долги к срочному платежу не объявляет.

– Подтверждаете сумму долга – около 10 миллиардов рублей?

– Не хочу подтверждать, потому что не занимаюсь финансовыми вопросами. Это лучше к генеральному директору.