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  • Василий Титов: «Динамо» испытывает серьезные финансовые проблемы»

Василий Титов: «Динамо» испытывает серьезные финансовые проблемы»

8 ноября 2016, 00:00
9

Член совета директоров «Динамо» Василий Титов заявил, что московский клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности, которые, однако, в скором времени должны быть решены.

– Судьбой клуба центральный совет «Динамо» занимается самым плотным образом, перспектив исчезновения с футбольной карты нет. Да, есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены.

– Рассматривается ли вариант банкротства?

– Если кредиторы предъявят нынешние долги к срочному платежу, никуда от банкротства не деться. Но на сегодняшний день никто из кредиторов долги к срочному платежу не объявляет.

– Подтверждаете сумму долга – около 10 миллиардов рублей?

– Не хочу подтверждать, потому что не занимаюсь финансовыми вопросами. Это лучше к генеральному директору.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (9)
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АлёшкА91
1478553246
Ещё бы. Только у Погребняка зарплата порядка 150 млн р, а сколько там еще таких игрочишек ???
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Sergej-74
1478555078
наломали теперь не разгрести
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DIDI 23
1478557224
Когда уж научатся жить по средствам?
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семенчик
1478580348
Похоже их ждёт учесть Торпедо!!
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Фан666
1478581995
Спрашивается и зачем тогда в вышку выходить с такими долгами то. А тут ещё расширять вышку предлагают, кем? вот такими должниками что ли?
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Alexdrill
1478582864
Судьбу Торпедо точно не повторят!
Ответить
alboro
1478590037
Болелы - акционируйте клуб. Я акцию купил бы.
Ответить
FanatSerj
1478591374
А тех кто три года кутил на эти "долги" даже не посадили и даже яйца не оторвали ? эххх без Лаврентия Павловича Берия никуда.... он бы порядок быстро навел, так бы навел, что аж и в Питере бы стадион за бесплатно достроили и еще деньги вернули )))
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o33uk
1478617540
В "СЭ" неплохая статья сегодня вышла. То что в прошлом году натворили это ужас, а то что происходит сейчас логическое продолжение. Видимо будут и дальше сливать, если не вмешаются люди уровня Степашина или т.п., Жаль!!! но может случится самое неприятное.
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