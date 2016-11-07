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    Эдегор зимой может отправиться в аренду в «Ренн»

    Бывший защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр, который в данный момент занимает административную должность и консультирует президента «Ренна» заявил, что полузащитник «Реала» Мартин Эдегор в ближайшее трансферное окно может быть отдан в аренду во французскую команду.

    «Мы не забыли об Эдегоре. В зимнее трансферное окно посмотрим, возможно ли его выступление в нашем клубе», – сказал Сильвестр.

    Ранее сообщалось, что мадридский клуб не рассчитывает на 17-летнего футболиста и не прочь отдать его в аренду в другую команду.

    Источник: Marca

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    07.11.2016 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      alboro 7 ноября 2016, 10:47

      не оперирлся

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