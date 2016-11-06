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    Источник: Конте и Абрамович работают над важным зимним трансфером для «Челси»

    Руководство «Челси» ведет переговоры по важному переходу в зимнее трансферное окно. Об этом заявил журналист The Guardian Фабрицио Романо.

    «Антонио Конте действительно счастлив в «Челси». Это касается и Романа Абрамовича. Президент все время поддерживал тренера. Они работают над одним важным трансфером, который должен состояться зимой», – написал Романо на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    06.11.2016 12:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 ноября 2016, 01:02

      Ну что за новость еп те? Вроде бы и зазывает нас, мол прочитай меня, но в итоге посылает нас куда по дальше, типа ждите

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ХУЛИГ@Н 6 ноября 2016, 16:42

      главное не игнашевича,бесит!

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      Рейтинг: +1688

      Benifacto 6 ноября 2016, 14:39

      Президент «Барселона» Хосеп Бартомеу рассказал о том, почему клуб до сих пор не подписал новое соглашение с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что уже летом 2018 года аргентинский футболист может стать свободным агентом.



      Дело в том, что по условиям финансового фэйр-плей УЕФА, общая зарплатная ведомость клуба не может превышать 65% от суммы его дохода. В случае переподписания контракта, зарплата Месси будет увеличена, а это нарушит правила.

      таки Месси?

      1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > Benifacto 6 ноября 2016, 18:23

      летом 2018!) что смеяться то скинут пару игроков (типа турана, видаля ) и накинут пару лямов месси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Zidan84 6 ноября 2016, 14:22

      неужели Игнашевич ((((?

      4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Zidan84 6 ноября 2016, 14:57

      траоре или дырофей)

      0
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      Рейтинг: +110

      Baich 6 ноября 2016, 14:18

      Бейл ???

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 ноября 2016, 14:09

      Неужели это Кокорин? А что?! Будет параллельно в Оксфорде преподавать русскую литературу и рассказывать о том, как Лермонтов написал "Муму"... Ну, а если взбунтуется британский истеблишмент, то в лондонском цирке... :-))))

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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 ноября 2016, 13:51

      Может Дибала

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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 6 ноября 2016, 13:04

      Гризман?

      4
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 ноября 2016, 12:55

      Ивановичу хорошую замену б найти)

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      Рейтинг: +17

      vaden 6 ноября 2016, 12:51

      Месси что-ли?

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > vaden 6 ноября 2016, 12:57

      Мало шансов, очень)

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