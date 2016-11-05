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    Конте: «Для уверенности важно быть на вершине таблицы»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 11-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:0), победа в котором вывела лондонцев на первое место в таблице.

    «Прекрасная игра, отличное выступление. Игроки заслужили это, ведь они показали самоотдачу и очень тяжело работали.

    Отличный матч для Куртуа, потому что раньше мы пропускали два–три гола, но сейчас ситуация изменилась. Защита более сбалансирована, мы создаем моменты и забиваем голы.

    Для уверенности важно быть на вершине таблицы. Мы должны продолжать, а матч с «Эвертоном» теперь в прошлом», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    05.11.2016 23:12
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