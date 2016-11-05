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    Неймар: «Гансо способен заиграть в любом топ-клубе мира»

    Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что с нетерпением ожидает матч 11-го тура Примеры против «Севильи», за которую выступает его друг и бывший партнер по «Сантосу» Гансо.

    «Это будет потрясающая игра. Мне предстоит встретиться лицом к лицу с Гансо. Он необыкновенный человек, с которым мы давно дружим.

    Считаю, что Гансо способен заиграть в любом топ-клубе мира. Он очень замечательный футболист», – сказал Неймар.

    Источник: FourFourTwo

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    05.11.2016 09:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2016, 10:56

      До сих пор не понимаю, почему Гансо не попал в Европу вместе с Неймаром. Этот юноша тогда был игроком другого плана, но не менее талантливым...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > cska-62 5 ноября 2016, 15:39

      С головой не был в ладах, вот и не попал... Талант был несомненный, но несколько лет спустил коту под хвост...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ivanthebest 5 ноября 2016, 18:27

      Это точно. Впрочем, может ещё заиграет?! Многим командам нужен тонкий и умный плеймейкер. Но к Европе ещё нужно привыкнуть, приспособиться. Тут нет "проходного двора" в защите, как в Бразилии.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 ноября 2016, 09:38

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