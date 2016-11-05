Неймар: «Гансо способен заиграть в любом топ-клубе мира»

Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что с нетерпением ожидает матч 11-го тура Примеры против «Севильи», за которую выступает его друг и бывший партнер по «Сантосу» Гансо.

«Это будет потрясающая игра. Мне предстоит встретиться лицом к лицу с Гансо. Он необыкновенный человек, с которым мы давно дружим.

Считаю, что Гансо способен заиграть в любом топ-клубе мира. Он очень замечательный футболист», – сказал Неймар.