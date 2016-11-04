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    Селюк: «Я не извиняюсь»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк подчеркнул, что не намерен извиняться перед Хосепом Гвардиолой, и прокомментировал извинения самого игрока.

    «Мы хотим мира, но я не извиняюсь. За что мне извиняться? Возможно, Туре извинился, но я не знаю, за что. Думаю, Яя не это имел в виду, он просто хочет мира с Гвардиолой.

    Посмотрим, что будет дальше. Важно, что мы начали идти навстречу друг другу. Теперь шаг должен сделать Гвардиола, потому что мы свой уже сделали», – сказал Селюк.

    Источник: talkSPORT

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    04.11.2016 20:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25029

      bset 4 ноября 2016, 21:18

      "Я не извиняюсь". Только по этой фразе можно понять, что за человек. О чем с ним можно говорить, если он считает, что он никогда не ошибается в своих высказываниях?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25029

      bset > la verdad 5 ноября 2016, 19:09

      Да деньги тут не при чем. Мозгов нет - вот это проблема

      0
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 4 ноября 2016, 20:50

      ЗАЕ...ЛО это около футбольное существо , о нем новостей на сайте больше чем о футболе

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 ноября 2016, 20:44

      Правильно, зачем это нужно? Извиняются умные и мудрые (первые - если неправы, последние - когда правы). Глупцы - никогда.

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