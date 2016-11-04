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    Инфантино хочет ограничить допустимую численность составов клубов

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что считает необходимым ограничить численность составов клубов, чтобы те не злоупотребляли покупкой молодых игроков с последующей арендой.

    «Я уверен, что это неправильно, но сейчас это разрешено. Мне не кажется правильным, что клубы сначала набирают лучших молодых игроков, а потом раздают их направо и налево – это плохо и для развития футболиста, и для самого клуба.

    Ограничение численности составов могло бы решить проблему. Я буду распространять это мнение, мы должны установить лимиты составов», – сказал Инфантино.

    Добавим, что, например, «Челси» сейчас имеет в своем составе 37 футболистов, выступающих в арендах в других клубах.

    Источник: Reuters

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    04.11.2016 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 4 ноября 2016, 21:28

      Больше всего это коснется клубов из Италии...+ коснется грандов, те кто привык покупать десятками талантливых игроков за копейки и раздавать их по арендам , практически не рискуя при этом финансово , так как если хоть парочка из них раскроется все потери будут возмещены с лихвой

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