Тер Штеген: «Уход Браво из команды – лучший вариант для нас обоих»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что у него были хорошие отношения с экс-вратарем команды Клаудио Браво.

«Играть еще один год в одной команде с Браво, было бы не просто. Но все сложилось наилучшим образом для нас обоих.

Конфликт? Между нами всегда были уважительные отношения», – заявил тер Штеген.

Напомним, что чилийский вратарь перебрался прошедшим летом в «Манчестер Сити». По слухам – причиной этому является конфликт с тер Штегеном.