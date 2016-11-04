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    Тер Штеген: «Уход Браво из команды – лучший вариант для нас обоих»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что у него были хорошие отношения с экс-вратарем команды Клаудио Браво.

    «Играть еще один год в одной команде с Браво, было бы не просто. Но все сложилось наилучшим образом для нас обоих.

    Конфликт? Между нами всегда были уважительные отношения», – заявил тер Штеген.

    Напомним, что чилийский вратарь перебрался прошедшим летом в «Манчестер Сити». По слухам – причиной этому является конфликт с тер Штегеном.

    Источник: Marca

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    04.11.2016 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 4 ноября 2016, 18:20

      тер штеген даже по сравнению с Браво - так, мелочь. уже столько начудил за относительно короткое время

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