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    Жулиано претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

    Полузащитник «Зенита» Жулиано входит в число главных претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы за счет двух своих голов, которыми он отметился в матче против «Дандолка». На его счету – 5 голов и 5 результативных передач на групповом этапе турнира.

    Кроме бразильца из Санкт-Петербурга на награду претендуют Мусса Сов, Ариц Адурис, Тайсон, Эдин Джеко, Николае Станчу, Димитар Рангелов и Патрик Твумаси. Стоит отметить, что победитель будет избран по результатам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.11.2016 09:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 ноября 2016, 13:22

      Адурис вне конкуренции!!!!5 голов забил,это же пипец!!!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 ноября 2016, 13:08

      Пусть победит сильнейший!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 4 ноября 2016, 12:55

      Ариц Адурис победит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 ноября 2016, 12:45

      Пусть претендует. Адурису за рекорд. Это не обсуждается. Вот есть 2 тура, пусть себя ещё лучше проявит и тогда всё получит.

      0
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 4 ноября 2016, 11:39

      Хороший игрок!
      Пока что отличная замена Халка

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 4 ноября 2016, 10:28

      Жулиано красавчик, просто находка для Зенита.

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