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    Витсель: «Пришлось как следует побегать, чтобы победить»

    Бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отметил сложности, которые возникли во втором матче с «Дандолком» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

    — Эмоции от игры очень хорошие. «Зенит» выиграл четыре матча в группе и теперь имеет 12 очков, так что мы очень счастливы. Однако играть против «Дандолка» снова было непросто. В первой половине матча «Зенит» должен был забивать больше, но накапливается усталость. Мы не всегда принимаем правильные решения с последним пасом, в итоге упуская свои шансы. Однако главное то, что «Зенит» добился этой победы в преддверии матча с «Тереком».

    — Хватит ли у вас сил и мотивации на эту встречу?

    — Все знают, что в прошлом году нам пришлось действительно непросто в Грозном. Думаю, и в этом сезоне встреча с «Тереком» снова будет сложной. Так что сейчас для «Зенита» это самый важный матч в чемпионате.

    — Поле было снежным, вы играли оранжевым мячом при оранжевой же разметке. Оказала ли погода какое-то влияние на футбол?

    — Погода была не так уж хороша, да. Снег, холод, приходилось часто менять мячи. Но условия были одинаковыми для обеих команд. Нам надо было забивать больше в первом тайме, чтобы обезопасить себя от проблем в дальнейшем. Когда соперник сравнял счет, стало непросто. Пришлось как следует побегать, чтобы добиться нужного нам результата, но главное, что все у нас в итоге получилось.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.11.2016 07:07
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 ноября 2016, 07:28

      Неожиданно упорный матч.

      -2
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