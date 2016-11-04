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    Нету считает, что российские клубы имели бы проблемы в матче с «Дандолком»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) выразил мнение, что российские клубы имели бы проблемы в противостоянии с ирландским клубом.

    «Не знаю, на каком бы месте был «Дандолк» в российском чемпионате. Играть на их стадионе любой команде непросто, там маленькое поле, а хозяева постоянно оказывают давление и быстро двигаются. Думаю, российские команды имели бы проблемы в матче с «Дандолком». Наверное, лидеры РФПЛ все-таки сильнее ирландской команды. Но «Дандолк» не просто так выиграл чемпионат Ирландии и пробился в еврокубки. Думаю, они очень хорошая команда, которую все должны уважать», – сказал Нету.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.11.2016 00:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 ноября 2016, 09:48

      Зенит с трудом уполз от Дундуков, с трудом, затолкав на один мяч больше.

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 4 ноября 2016, 02:10

      Дандолк вообще изначально считали аутсайдером группы. а они вот какие! просто мало, кто о них слышал и видел. ну и удачи им, пусть покажут дальше себя, пробиваются вперёд.

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