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    Лига Европы. «Зенит» обыграл «Дандолк» и досрочно вышел из группы

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле благодаря дублю Жулиано добился победы над «Дандолком» со счетом 2:1. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал в квартете D 12 очков и досрочно вышел в следующую стадию турнира.

    В другой встрече «Маккаби» и «АЗ Алкмаар» не порадовали зрителей голами, сыграв вничью – 0:0.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

    Зенит (Россия) – Дандолк (Ирландия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жулиано, 42; 1:1 – Хорган, 52; 2:1 – Жулиано, 78.

    Зенит: М. Кержаков, Кришито, Ломбертс (Жирков, 89), Нету, Анюков, Маурисио, Витсель, Жулиано, Шатов, А. Кержаков (Джорджевич, 90), Кокорин.

    Дандолк: Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Маунтни (О'Доннелл, 46), МакМиллан (Килдафф, 65), Финн, МакИлэни (Шилз, 83), Мэсси.

    Предупреждения: Кришито, 41; Ломбертс, 86 – Финн, 43; Гартленд, 71; МакИлэни, 81; О'Доннелл, 88.

    Маккаби (Израиль) – АЗ Алкмаар (Голландия) – 0:0

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 22:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 4 ноября 2016, 00:59

      Потная катка. Ирландцы молодцы.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 4 ноября 2016, 00:55

      Зенит с победой!!Хотели не напрягаясь выиграть,поэтому так и играли.Удачи в следующем раунде

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 ноября 2016, 00:48

      "Шахтёр" Донецк играет ЛУЧше, чем Зенит. ЛУЧеску может гордиться за свой Шахтёр! Результат - налицо! А вот Зенит - проснись уже, и играй уже по-настоящему уже! С ув.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Mikal 4 ноября 2016, 00:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С такими финансами как у зенида он должен не 2:1 вымучивать победы у таких команд.

      -8
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > Mikal 4 ноября 2016, 00:30

      Пора всем заткнуть свой рот ,приносит стабильно год за годом очки Зенит !!!и где красные нытики ,которые напишут отскочили ?и уже второй раз )

      5
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      Рейтинг: +239

      Михас007 4 ноября 2016, 00:20

      зенит чемпион

      4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 ноября 2016, 00:18

      без валидола (извените слово запрещено матч тв) корвалола не могут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 4 ноября 2016, 00:07

      непонятно чему тут все радуются игры нет в защите полный ах и ух, если с таким трудом полупрофессиональный Дундолк побеждаем то что будет в 1/16 сразу в аут

      0
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      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > Garrincha58 4 ноября 2016, 00:15

      ...согласен-не всё получается,но посмотрите,кто приносит баллы в таблицу коэф.УЕФА...
      ...и пусть безвольный ЦСКА не жалуется на сложную группу- всё таки в первой корзине были,а результат...

      4
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > 1bear 4 ноября 2016, 00:34

      ладно ЦСКА.. Спартак 0,5 очков принес )))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Garrincha58 4 ноября 2016, 00:35

      Посмотрим. В 2007- 08 вообще из группы случайно вышли, благодаря Эвертону. А весной, после перерыва, разыгрались.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Алексей1988 4 ноября 2016, 00:37

      Спартак- это круто!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 23:47

      С победой! Ура!

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 3 ноября 2016, 23:22

      Поздравляю Зенит, Санкт-Петербург и страну с победой! Успешного продвижения в плей-офф Лиги Европы. Дандолку, кстати, желаю удачи и выхода из группы со второго места, они довольно крепкие ребята. Ну а теперь ждём хорошего результата от Краснодара, везения, успешного прессинга и голов! Фёдор, просись со скамейки и забивай, у Жулиано вон как здорово получается)

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2016, 23:20

      С победой Зенит!

      3
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