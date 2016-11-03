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    Албин: «Все недочеты по «Крестовскому» будут устранены к концу марта»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин пообещал, что к концу марта 2017 на стадионе «Крестовский» будут устранены все недочеты, которые были выявлены инспекторами ФИФА.

    «Есть замечания, в том числе и по выкатному полю, по зоне контроля доступа, по тренировочным площадкам. Но это рабочие замечания, неустранимых нет. Когда планируем их устранить? У нас все идет поэтапно. Строительные работы — декабрь текущего года, (потом) функциональное приспособление — два – два с половиной месяца в следующем году. Первый тестовый матч должен состояться в конце марта. К этому времени все недостатки будут устранены в полном объеме», – сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    03.11.2016 11:15
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