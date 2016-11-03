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    Бубнов: «Такого ЦСКА я не видел уже давно»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру московского ЦСКА в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Монако» (0:3).

    «Монако» быстро и легко снял все вопросы о победителе. Сюрпризом это точно не стало, хотя ожидал, что ЦСКА окажет более серьезное сопротивление. Армейцы явно поплыли после первого гола, плюс сказались серьезные кадровые потери. К тому же было видно, что команда психологически очень тяжело пережила поражение от «Спартака». Даже когда игроки выходили на поле, на их лицах как будто читалась обреченность. А после быстрого гола «Монако» даже складывалось впечатление, что они и вовсе не верят в успех. Такого уставшего и надломленного ЦСКА я не видел уже давно.

    Каждый гол оказывает влияние на команду — в турнирах такого уровня тем более. Но быстрые мячи стоят особняком. Некоторых они расслабляют, но в случае с ЦСКА получилось наоборот. После него армейцы даже пытаться не стали что-то изменить и играли попросту по инерции. Тогда как «Монако» воодушевился и еще до перерыва снял все вопросы. Более того, во втором тайме хозяева по-прежнему выглядели собранными и вполне могли забить еще парочку мячей.

    Шансы ЦСКА на еврокубковую весну после этого поражения невелики. Считаю, что армейцам будет крайне тяжело бороться даже за третье место в группе», — сказал он.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.11.2016 06:06
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +382

      лёха72 3 ноября 2016, 18:24

      дальше только хуже будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      111ax 3 ноября 2016, 14:27

      Скамейки нет, состав без ротации уже тысячу лет. Конкуренции нет. Центральных защитников уже пора сменять. Но и денег на это нет. Единственное - выпускать парней из молодежки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      111ax > 111ax 3 ноября 2016, 14:28

      но Слуцкий не из тех, кто рискует, а из тех кого бьют и он терпит, чем рискует ответить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 3 ноября 2016, 11:00

      сыграли в свою силу ничего удивительного нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 3 ноября 2016, 10:46

      Даже и не поспоришь, всё верно сказано

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 3 ноября 2016, 10:22

      Позорище от слуца

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Анжер 3 ноября 2016, 10:14

      Гинер и Рыболовлев.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Анжер 3 ноября 2016, 10:14

      Два Еврея не могли договориться что ли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 3 ноября 2016, 09:56

      ЦСКА в такой "футбол" играет уже три года.И не видеть это Бубнову стыдно.По игре ЦСКА худшая команда в чемпионате.Собрались необученные игроки,которые не умеют ничего.Пасов точных нет,обводок нет,навесы все пустые,ударов по воротам нет,открываний нет,пасов на свободное место нет.И это только азы футбола!Как после таких поражений тренер имеет совесть продолжать работать в клубе?Позор!!!!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 ноября 2016, 09:09

      Такое впечатление, что не Бубнов писал.
      Как-то всё гладко и по-делу, не его стиль)))

      1
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik > dyema 3 ноября 2016, 09:14

      Так ЦСКА всё сделал как обычно Бубнов говорит))) Старались))))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 ноября 2016, 09:06

      Последние проигрыши ЦСКА показывают, что в команде что-то

      происходит:-или она не хочет играть с этим тренером;-или ей сократили

      зарплату;- или игроки не согласны с какими-то условиями, которые их
      не устраивают или ещё что-то... Но совершенно очевидно, что команда
      даже не хочет играть. И ещё, обратите внимание, что на предматчевую
      конференцию с тренером вышел Щенников, а не капитан команды, и в
      СМИ выступает Головин, а не опытные игроки, заверяющий, что приехали
      за победой.

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