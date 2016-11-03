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    Главный тренер «Монако» считает, что У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (3:0), а также высказался о форварде армейцев Ласине Траоре, права на которого принадлежат французскому клубу.

    – В первую очередь мы показали красивый футбол. Люди, пришедшие на стадион, получили огромнейшее удовольствие. Мы сделали свою работу, взяли три очка. У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы. Я в последнее время много говорил, особенно в матче с «Сент-Этьеном». Сегодня тоже много общался с футболистами, особенно в конце пытался поддержать нужный уровень концентрации у игроков.

    – Почему так свистели Траоре?

    – Оба фактора сыграли свою роль. Во-первых, он забил в Москве. Во-вторых, он в прошлом году он очень плохо сыграл в течение всего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2016 01:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 ноября 2016, 09:50

      Да

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 ноября 2016, 08:02

      Политкорректность и не более.

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 3 ноября 2016, 03:08

      Для Монако Траоре - обуза, которую рады были сплавить хотя бы в аренду, то для ЦСКА - это почти единственный центр-форвард. Чего после этого ожидать от игры..

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